«Ο Γιασικεβίτσιους θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα» (pic)

Η ιστοσελίδα «basketnews.lt» και ο δημοσιογράφος Γιόνας Μικλόβας εξηγεί ότι τελείωσε η καριέρα του Σάρας στην Ζάλγκιρις Κάουνας και ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Ουσιαστικά επιβεβαιώνει και εκείνος από τη πλευρά του όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες, με τον Γιασικεβίτσιους να είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εντός της ημέρας αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις!

Šarūnas Jasikevičius is leaving Žalgiris Kaunas and will become next coach of Barcelona. Official announcement coming later today. https://t.co/dWIo1FBdlS

— Jonas Miklovas (@jmiklovas) July 2, 2020