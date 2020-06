Λόγω του κορονοϊού ήρθε το lockdown και έκλεισαν οι πόρτες σε όλα τα γήπεδα του κόσμου όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου.

Όμως ένας φίλος της Μακάμπι με εισιτήριο διαρκείας, δεν έκρυψε τη νοσταλγία του για την «Menora Mivtachim Arena» με αποτέλεσμα να κάνει τατουάζ τον αριθμό του καθίσματός του!

Αν μη τι άλλο, δεν είναι κάτι που βλέπουμε συχνά!

Nir, a devoted Maccabi season ticket holder, misses his seat in the arena so much that he tattooed it on his leg pic.twitter.com/Akv3z6Fufi

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) June 30, 2020