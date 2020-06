Στη λίστα βρίσκεται το drive με τη Γκραν Κανάρια, όπως και η τριποντάρα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Φυσικά όταν μιλάς για Σλούκα δεν μπορείς να ξεχάσεις το νικητήριο σουτ με Μακάμπι, αλλά και η no-look πάσα του με ΤΣΣΚΑ.

Δείτε τα καλύτερα του με τη Φενέρ και διαλέξτε το αγαπημένο σας

What is your FAVORITE @kos_slou play?#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/LWiTOSAznz

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 28, 2020