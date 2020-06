Ύμνοι Βέσελι για Ομπράντοβιτς: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να ερωτευτώ ξανά το μπάσκετ» (pic)

Ο Τσέχος σέντερ της τουρκικής ομάδας αναφέρθηκε στον επί σειρά ετών προπονητή της Φενέρ και χρησιμοποίησε την ατάκα ότι τον... έκανε να ερωτευτεί ξανά το μπάσκετ.

Συγκεκριμένα έγραψε στο twitter ότι «δεν έχω πολλά να πω. Γνωρίζουμε τί είδους σχέση είχαμε μεταξύ μας. Διαφωνήσαμε πολλές φορές, αλλά πάντα για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Υπήρχε σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Λάτρεψα το πάθος σου και το γεγονός ότι ζούσες για την παραμικρή λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ που με έκανες να ερωτευτώ ξανά το μπάσκετ. Μέχρι την επόμενη φορά!»

Not much to say. We know what kind of relationship we have. Argued many times but always to win the games. Respect was on both sides. Loved your passion and living for every single detail. Thank you for letting me fall in love in basketball again. Until next time pic.twitter.com/70q4E5PGjk

— Jan Vesely (@JanVesely24) June 24, 2020