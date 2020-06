Ντε Κολό για Ομπράντοβιτς: «Δεν ήταν η απόφαση που θέλαμε, αλλά τη σεβόμαστε» (pic)

Λίγο μετά την ανακοίνωση για το τέλος του Ζοτς με την τουρκική ομάδα, ο Γάλλος γκαρντ με ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Σίγουρα δεν ήταν η απόφαση που όλοι περιμέναμε. Όμως πρέπει να σεβαστούμε την επιλογή του. Σε ευχαριστούμε κόουτς, απόλαυσε τον χρόνο που θα έχεις ώστε να επιστρέψει σύντομα».

Definitely not the decision we all expected! but we have to respect his choice. Thank you Coach and enjoy your time off to come back soon... #Legend #Obradovic pic.twitter.com/7MD6MdGgmn

