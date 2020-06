«Συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα ο Νοκό» (pic)

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Εμιλιάνο Καρσία, ο Καμερουνέζος σέντερ αποδέχθηκε την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα και θα υπογράψει συμβόλαιο με την σερβική ομάδα.

Ο Νοκό αποτελούσε την πρώτη επιλογή του Γιώργου Βόβορα, αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αναμένεται να ενεργοποιήσει τώρα το «plan b» με τον Μακόνγκ Ματιάνγκ!

DONE DEAL: Landry Nnoko accepted KK Crvena Zvedza’s offer and will sign the contract with the Serbian powerhouse.

Nnoko is moving to Belgrade after two years in Berlin

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 23, 2020