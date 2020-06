Ατζέντης Τζένκινς: Ποστάρισμα με... υπονοούμενο συμφωνίας με τον Ολυμπιακό (pic)

Ο λόγος για τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος με ένα αινιγματικό tweet άφησε να εννοηθεί ότι ο Τσαρλς Τζένκινς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

Άλλωστε είναι δεδομένο το ενδιαφέρον των «ερυθρολεύκων» για τον Αμερικανό γκαρντ με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν ο Μπαρτζώκας, ενώ οι Σέρβοι έκαναν λόγο για σίγουρη συμφωνία.

«Η εγγύτητα στο πεδίο του Μαραθωνίου είναι ο στόχος όλων των μαραθωνοδρόμων», ανάφερε ο γνωστός ατζέντης «φωτογραφίζοντας» τον Τζένκινς και τον Ολυμπιακό.

Charles Jenkins to Olympiacos is a done deal according to his agent https://t.co/8A1XRmJHKE

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 18, 2020