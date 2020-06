Ζαλγκίρις: Η 100άρα στον Ολυμπιακό και η πρόκριση στο Final 4! (vid)

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους κλείδωνε την πρόκριση στο Final 4 με εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στους Πειραιώτες.

Η Ζαλγκίρις έριχνε 100άρα, επικρατώντας 101-91 στο Game 4.

Για τους νικητές μεγάλο ματς έκαναν οι Πάνγκος και Ουλανόβας με 21 και 20 πόντους αντιστοιχα.

Για τους ερυθρόλευκους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Σπανούλης με 19.

A historical moment for @bczalgiris 100 points whilst reaching the Final Four#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/YPREoTybMs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 14, 2020