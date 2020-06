Εuroleague: Με Χάινς-Mιλουτίνοφ-Ντόρσεϊ τα ρεκόρ δεκαετίας στα επιθετικά ριμπάουντ! (pics)

Ο πρώην του Ολυμπιακού, Τζόι Ντόρσεϊ έχει τον καλύτερο μέσο όρο στην δεκαετία σε επιθετικά ριμπάουντ, αφού μετρά 2.3 σε 75 ματς, ενώ τρίτος είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που πλέον θα είναι κάτοικος Μόσχας για χάρη της ΤΣΣΚΑ.

Ο Χάινς που πρωταγωνίστηκε στους Πειραιώτες, αλλά την ΤΣΣΚΑ και πλέον θα αγωνίζεται στην Αρμάνι, είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ, έχοντας 542 σε 269 ματς.

Τα περισσότερα επιθετικά (10) σε ένα ματς, τα έχουν κατεβάσει οι Αρτούρας Γκουντάιτις, Άλεν Όμιτς και Γιαν Βέσελι.

Τέλος τον καλύτερο μέσο όρο για μια σεζόν, τον έχει ο... γίγαντας Μπόμπαν Μαριάνοβιτς που μάζευε 3.4 σαν παίκτης του Ερυθρού Αστέρα το 2014-15. Ακόμα μια τρίτη θέση για τον «Μίλου» που είχε 3.39 ανά ματς τη σεζόν 2018/19.

THE DECADE'S BEST: Offensive rebounds from 2010 to 2020

