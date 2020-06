«Ο Σβεντ είναι ελεύθερος, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει» (pic)

Ο Ρώσος γκαρντ αναμένται να βάλει επίσης «φωτιά» στα μεταγραφικά σενάρια, αφού είναι free agent κι ακόμα δεν έχει συμφωνήσει για το αν θα παραμείνει στη Χίμκι.

«Ο Αλεξέι Σβεντ δεν έχει υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Χίμκι. Είναι ελεύθερος και δεν έχει αποφασίσει ακόμα που θα συνεχίσει την καριέρα του, αυτή ή την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε συζητήσεις με μερικές ομάδες», ανέφερε σχετικά ο ατζέντης του.

Alexey Shved’s agent denied all the rumors about his client that appeared on internet recently: “Alexey Shved has not signed an extension with Khimki. He is free agent and has not decided where he will continue his career, this or next season. We are in talks with a few teams”

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 8, 2020