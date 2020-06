Ζαλγκίρις: Νοικιάζει το γήπεδό της σε όσους θέλουν να παίξουν μπάσκετ (pic)

Είσαι στο Κάουνας, θέλεις να παίξεις μπάσκετ, αλλά όχι σε ανοιχτό; Η Ζαλγκίρις έχει τη λύση.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, νοικιάζει την «Zalgirio Arena» σε όσους fans της ή μη, θέλουν να παίξουν μπάσκετ με την παρέα τους.

«Είναι δύσκολο να βλέπουμε άδειο το γήπεδο. Μας λείπει ο ήχος της μπάλας και πιστεύουμε πως αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία για τους οπαδούς μας να δοκιμάσουν το ταλέντο τους στο παρκέ μας», είπε ο τεχνικός διευθυντής, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Όσοι βρεθούν στο γήπεδο, θα χρησιμοποιήσουν τα αποδυτήρια των αντιπάλων της Ζαλγκίρις, ενώ από τα μεγάφωνα θα παίζουν ήχοι από παιχνίδια.

Η ενοικίαση του χώρου αρχίζει από 60 ευρώ την ώρα τα πρωινά και φτάνει μέχρι τα 120 ευρώ την ώρα το βράδυ.

