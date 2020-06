Χάντερ: «Θες να κάτσεις ή να σηκωθείς και να αλλάξεις τον κόσμο»; (pic)

Ο Οθέλο Χάντερ μέσω twitter ανέφερε τις σκέψεις του σχετικά με την δολοφονία του ΤΖορτζ Φλόιντ.

Ο Αμερικανός σέντερ της Μακάμπι Τελ Αβίβ έγραψε, «Έρχεται μία στιγμή στην ζωή σου που πρέπει να επιλέξεις τι είδος ανθρώπου θες να γίνεις. Θες απλά να καθίσεις πίσω και να δεις μία καλή μάχη; ‘Η θες να σηκωθείς όρθιος και να αλλάξεις τον κόσμο»

There comes a time in life when you have to decide what kind of person you want to be. Do you want to just sit back and watch the good fight? or do you want to stand up and change the world? #TheTimeIsNow #Blacklivesmatter

— Othello hunter (@O_hunter5) June 7, 2020