EuroLeague: Ποιο είναι το καλύτερο «7» στην ιστορία; (pic)

Η σεζόν 2019-20 στην EuroLeague διεκόπη οριστικά στις 25/5 και πλέον άπαντες στρέφονται στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τη διοργανώτρια αρχή να αναζητά τον καλύτερο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο «7» στην ιστορία.

Μάλιστα η EuroLeague δημοσίευσε μια φωτογραφία από αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, όταν ο Βασίλης Σπανούλης τέθηκε αντιμέτωπος με τον Λούκα Ντόντσιτς.

The BEST player to ever wear the Number 7 jersey is _______#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/dmxPsFlDUf

