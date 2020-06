H EuroLeague θυμήθηκε τη ματσάρα του Ουίλμπεκιν με την ΤΣΣΚΑ (vid)

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του και είχε οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη με 90-80!

Στα 28:43 που είχε αγωνιστεί είχε σημειώσει 22 πόντους έχοντας 4/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/8 βολές, 9 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και μόλις 2 λάθη.

Όπερ και σημαίνει PIR που έφτανε τις 33 μονάδες, το οποίο ήταν και το καλύτερο της καριέρας του στην EuroLeague.

Δείτε και θυμηθείτε τις καλύτερες στιγμές του από εκείνο το παιχνίδι

A career-high in PIR came in Round 13 of the 2019/20 Season for @scottiew_5!



33PIR and a win against the defending champs



— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) June 5, 2020