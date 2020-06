Ο φοβερός διάλογος Τζέιμς-Ντόντσιτς για ένα κάρφωμα του Σλοβένου στη σειρά Ρεάλ-Παναθηναϊκός (pics)

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος σταρ είχε καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι του Παναθηναϊκού σε ματς που είχε διεξαχθεί στη Μαδρίτη και ο Αμερικανός γκαρντ, που τότε αγωνιζόταν στους «πράσινους», δεν το άφησε να περάσει ασχολίαστο.

«Αν ήμουν εγώ στο παρκέ θα είχα κάνει τάπα» ανέφερε χαριτολογώντας και η απάντηση του Ντόντσιτς ήταν άμεση: «Γνωρίζεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια».

Μια ωραία ατμόσφαιρα!

u know that aint true

Και εδώ το κάρφωμα του Σλοβένου...

When i used to jump! https://t.co/LWm9DDWo3q

— Luka Doncic (@luka7doncic) June 3, 2020