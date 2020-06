Οι καλύτερες στιγμές του Νόρις Κόουλ στην EuroLeague (vid)

Ο Αμερικανός, άλλοτε ΝΒΑer και πρωταθλητής με τους Μαϊάμι Χιτ, ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Βιλερμπάν επιστρέφοντας στην EuroLeague ύστερα από έναν χρόνο μακριά από τη διοργάνωση.

Η EuroLeague θυμήθηκε το πέρασμά του από την Ποντγκόριτσα, όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 4,6 ασίστ και 2,7 ριμπάουντ σουτάροντας με ποσοστό 53% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 86% στις βολές.

O Κόουλ είχε αγωνιστεί και τη σεζόν 2017-18 με τη φανέλα της Μακάμπι έχοντας αντιστοίχως 12,6 πόντους.

