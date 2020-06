Ένωση Παικτών Euroleague: «Καταδικάζουμε κάθε είδους διάκριση» (pic)

Αναλυτικά:

«Το ευρωπαϊκό μπάσκετ για δεκαετίες έχει λατρέψει τους Αφροαμερικανούς παίκτες, που έχουν υπάρξει ακρογωνιαίοι λίθοι πολλών επιτυχημένων συλλόγων και εθνικών ομάδων. Αυτό είναι πραγματικότητα ακόμα και σήμερα, με πάνω από το 1/4 των μαύρων παικτών να συμμετέχουν στην καλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης.

Το μπάσκετ στην Ευρώπη εμπλουτίστηκε, εξαιτίας της τεράστιας επιρροής των παικτών από διαφορετικές κουλτούρες, εθνικότητες και θρησκείες. Πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ μας υπενθύμισαν πως ακόμα ζούμε σε ένα κόσμο, όπου ο ρατσισμός και η φυλετική αδικία είναι μέρος της ζωής μας.

Καταδικάζουμε απόλυτα κάθε είδους διάκριση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να εκπροσωπούμε περήφανα τη φωνή όλων των παικτών, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους. Μαζί με τους παίκτες μας θα βοηθήσουμε να πιέσουμε για την αλλαγή που απεγνωσμένα χρειάζεται στην κοινωνία μας. Καλούμε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, λίγκες και άλλους μπασκετικούς φορείς να σταθούν μαζί μας και να παλέψουν ενεργά ενάντια σε όλες τις πράξεις ρατσισμού».

"Together with our players, we will help to push for the change that desperately needs to happen in our society."#ELPlayers pic.twitter.com/SVtQwgcrdW

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 2, 2020