Όπως αναφέρουν στο Ισραήλ η «ομάδα του λαού» είναι μία από τις ομάδες που έχουν βάλει στο κάδρο τον Αμερικανό φόργουορντ.

Ο Νταϊσόν Πιερ είχε καλά νούμερα στο φετινό BCL καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ενώ σούταρε με ποσοστό 50% στα δίποντα, 33% στα τρίποντα και 73% στις βολές.

I’m told Dyshawn Pierre who had a great year with Sassari is gaining EL heat from multiple teams Maccabi Tel Aviv included

— Moses (@MosesB1) June 2, 2020