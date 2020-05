Και τη φετινή σεζόν ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο ηγέτης των... πρασίνων, χαρίζοντας μαγικές φάσεις στους λάτρεις της Euroleague.

Οι διοργανωτές ξεχώρισαν τις κορυφαίες σε ένα όμορφο video του Καλάθη.

HeroLeague Flow, brought to you by @TurkishAirlines@Nick_Calathes15 is... TEMPUS#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/LPWgQ98tGu

Turkish Airlines EuroLeague(@EuroLeague) May 31, 2020