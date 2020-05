Η αποθέωση της Euroleague για τον «Βασιλιά» Σπανούλη: «The Mentalist» (vid)

Οι ήρωες της Euroleague είναι πολλοί και διαφορετικοί, ο «Βασιλιάς» όμως είναι μόνο ένας και για να του πάρει κάποιος το στέμμα θα πρέπει να μοχθήσει πολύ. Η Euroleague αποθεώνει τον «The Mentalist» και δημοσιεύει ένα βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του Βασίλη Σπανούλη, που βίωσε μια ιστορική σεζόν.

Απολαύστε τον... ήρωα Βασίλη Σπανούλη να κάνει τα «μαγικά» του:

