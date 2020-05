«Στο στόχαστρο της Αρμάνι ο Ντέρικ Ουίλιαμς» (pic)

Όπως ανέφερε ο Εμιλιάνο Καρσία του «Sportando» η ιταλική ομάδα «δουλεύει» την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ από τον περασμένο Φεβρουάριο, όντας ο πρώτος και μεγάλος στόχος για να καλύψει τη θέση του πάουερ φόργουορντ.

Μετά τους Κάιλ Χάινς και Μάλκολμ Ντιλέινι, η Αρμάνι έχει βάλει για τα καλά στο μάτι και τον Ντέρικ Ουίλιαμς, θέλοντας να ρίξει άλλη μια «βόμβα» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ

Derrick Williams is Olimpia Milano main target at PF position.

AX Armani Exchange is working to acquire Williams since February, I am told.

Last summer the former NBA forward was close to joining Milano before Fenerbahce broke into negotiations and signed him.

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 29, 2020