Ο ψηλός των Ισραηλινών έδωσε πολλές μάχες στη ρακέτα φέτος και η Euroleague διάλεξε τις πιο εντυπωσιακές φάσεις.

HeroLeague Flow, brought to you by @TurkishAirlines

It's @TarikBlack25... The BULK#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/Ru1UhJw82U

Turkish Airlines EuroLeague(@EuroLeague) May 28, 2020