«Ο Γιασικεβίτσιους θα μείνει στην Ζαλγκίρις για τουλάχιστον μία σεζόν» (pic)

Το περσινό καλοκαίρι έδιναν κι έπαιρναν τα σενάρια που ήθελαν τον Σάρας να αφήνει την Ζαλγκίρις για χάρη κάποιας ομάδας του ΝΒΑ ή ακόμα και άλλης ευρωπαϊκής.

Ωστόσο, διέψευσε άπαντες με την παραμονή του στο Κάουνας, αν και είχε μιλήσει για το ενδιαφέρον των Μέμφις Γκρίζλις.

Μετά την οριστική διακοπή της Euroleague, την αβεβαιότητα για το «αύριο» που υπάρχει στο μπάσκετ και τις αλλαγές που έρχονται στην Ζαλγκίρις, ο ίδιος φαίνεται πως δεν θέλει να το... κουνήσει από εκεί.

Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας, «Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναμένεται να παραμείνει στην Ζαλγκίρις για τουλάχιστον μια σεζόν ακόμα. Ο Σάρας παίρνει ήδη σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ και υπάρχει μεγάλη αίσθηση ότι δεν θα πάει πουθενά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021».

