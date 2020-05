Euroleague: Οι αντιδράσεις των ομάδων για το τέλος της σεζόν (pics)

Όπως τόνισε ο Τζόρντι Μπερτομέου, η υγεία είναι προτεραιότητα όλων, συνεπώς διεκόπη η Euroleague της σεζόν 2019-20 επίσημα.

Την επομένη, δηλαδή το 2020-21, οι 18 ομάδες θα παραμείνουν στην διοργάνωση και θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν εκ νέου τις πιθανότητές τους για τον τίτλο.

Ορισμένες εξ' αυτών έκαναν και αναρτήσεις στο twitter, μετά την απόφαση

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπως και η Μπαρτσελόνα, ανέφεραν επιγραμματικά τι έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Αναντολού Εφές δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Η μεγαλύτερη ευχή μας ήταν να τελειώσουμε τη σεζόν παίζοντας, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά δεν ήταν δυνατό».

Η Φενέρμπαχτσε τόνισε πως η Euroleague πήρε την ίδια απόφαση με το τουρκικό πρωτάθλημα και πως «οι εξελίξεις στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, οδήγησαν στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου στο μπάσκετ σε όλες τις διοργανώσεις».

Η Ζαλγκίρις ευχαρίστησε τον κόσμο της για την υποστήριξη που της έδειξε μέσα στη σεζόν, ενώ η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης τόνισε πως «θα σας δούμε ξανά την επόμενη σεζόν! Χαιρόμαστε που θα έχουμε μια νέα ευκαιρία!».

It's official, the @EuroLeague season is over. A 'thank you' to each and every fan who's been with Zalgiris throughout the year. We hope to see you soon!

The Euroleague season is cancelled, there's a long time that should pass to watch basketball again. This is sad news.

But we'll see each other again in the next season! It starts on October 1st. Happy to have a second chance! pic.twitter.com/DCCls5SiCz

