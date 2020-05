Νέντοβιτς: «Ένας μήνας κακό μπάσκετ ή μια σεζόν καλύτερη από όλες;» (pic)

Ο παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο πήρε θέση στο ερώτημα αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η σεζόν ή όχι, γράφοντας στο προφίλ του στο twitter:

«Όπως βλέπω την όλη κατάσταση... Ή θα έχετε ένα μήνα (πιθανώς) πολύ κακού μπάσκετ και πολλά προβλήματα ή τη σεζόν 2020-21 μία από τις καλύτερες του μπάσκετ».

The way I look a this whole situation-or you’re gonna have one month of (probably) very bad basketball and a lot of problems or you’re gonna have a 20/21 season of the best basketball in years just my opinion

