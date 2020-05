Ξέσπασμα Τζέιμς: «Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε εστιατόρια και θέλετε να παίξω μπάσκετ» (pic)

Το Σάββατο (23/05) δύο παίκτες από κάθε ομάδα της Euroleague είχαν τηλεδιάσκεψη με τον Τζόρντι Μπερτομέου, προκειμένου να συζητήσουν για την επανεκκίνηση της σεζόν.

Η πλειοψηφία των παικτών εξέφρασε την αρνητική της διάθεση για τη συνέχιση της χρονιάς και ο Μάικ Τζέιμς από ότι φαίνεται, είναι με το μέρος τους.

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας «τιτίβισε» το εξής:

«Ο κόσμος δεν μπορεί να καθίσει σε ένα εστιατόριο, αλλά θέλετε να παίξω μπάσκετ. Δεν μπορείς να περπατήσεις έξω χωρίς μάσκα, αλλά πρέπει να παίξω μπάσκετ. Κάντε το να έχει λογική».

People can’t go sit down in restaurants but u want me play basketball..... smh... u can’t walk outside without a mask but i should go play basketball. Make it make sense

— Mike James (@TheNatural_05) May 24, 2020