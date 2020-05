Ο σέντερ των Μαδριλένων πρόσφερε στο κοινό πολλές όμορφες φάσεις μέσα στη σεζόν και οι διοργανωτές έφτιαξαν video με τις καλύτερες στιγμές του.

Δείτε το

HeroLeague Flow, brought to you by @TurkishAirlines @waltertavares22 is THE WALL #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/pQPVVBQiuT

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 23, 2020