Μάνατζερ Σλούκα-Καλάθη: «Έχουν συμβόλαια και τη νέα σεζόν με τις ομάδες τους» (pic)

Τα ονόματα των δύο Ελλήνων point guards βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες αλλά ο ατζέντης του έσπευσε να βάλει ένα φρένο σε όλα όσα ακούγονται!

«Αυτή τη στιγμή κανονικά θα έπρεπε να έχουμε ανυπομονησία και ενθουσιασμό για το τζάμπολ του Final 4 της EuroLeague. Παρόλα αυτά πρέπει να χειριστούμε φήμες και σενάρια. Ο Νικ Καλάθης και ο Κώστας Σλούκας έχουν συμβόλαια για την επόμενη σεζόν με Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε αντίστοιχα και περιμένουν να περάσει η κρίση για να επιστρέψουν στα παρκέ» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Right now we would be having rush and excitement for the tip off of @EuroLeague Final 4.Instead we have to handle rumors and scenarios. @Nick_Calathes15 and @kos_slou have contracts for next season with @paobcgr and @FBBasketbol and wait for the crisis to end and get back to gym

