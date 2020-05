Την σεζόν 2018-19 ο Φόιγκτμαν άνηκε στη Μπασκόνια και πραγματοποίησε μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Δείτε τα καλύτερα του όπως τα συγκέντρωσε η Euroleague.

.@jumbo_jo7 was a key player for @Baskonia last season

Check out his best moments from his time in Vitoria-Gasteiz here!

Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/O0nsikxfNt

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2020