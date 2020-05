Μέσι και Σουάρες τρέμετε, έρχεται απειλητικά ο... Μπράντον Ντέιβις! (vid)

Τουλάχιστον στα «στημένα» δεν έχει αντίπαλο! Αυτό φάνηκε από το βίντεο που ανέβασε η Μπαρτσελόνα από την ποδοσφαιρική προπόνηση του μπασκετικού τμήματος.

Ο Πάνγκος είχε αναλάβει τα κόρνερ και ο Ντέιβις κατάφερε να σκοράρει τόσο με ανάποδο ψαλίδι, όσο και με καρφωτή κεφαλιά! «Ο Ντέιβις υπέγραψε με την ποδοσφαιρική Μπαρτσελόνα μετά από βίντεο που διέρρευσε όπως ανέφερε έγκυρη πηγή» έγραψε στο twitter ο απολαυστικός Μπράντον!

Μήπως να τον περάσει από δοκιμή ο Κίκε Σεντιέν;

BREAKING NEWS:

Davies signs with @FCBarcelona Futbol team after leaked video, a made up source says. @FCBbasket pic.twitter.com/lRBFkmGF4d

— Brandon Davies (@Brandon_Davies0) May 20, 2020