O παραλληλισμός της EuroLeague μεταξύ Σπανούλη και Τζόρνταν! (vid)

Συγκεκριμένα έκανε ειδική αναφορά στον Βασίλη Σπανούλη και στο γεγονός ότι επέλεξε να δώσει την πάσα στον Γιώργο Πρίντεζη από το να πάρει εκείνος την τελευταία επίθεση της ομάδας του στον τελικό.

Όπως είχε κάνει τότε και ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε πασάρει στον Στιβ Κερ: «Με το πρωτάθλημα να παίζεται, οι μεγάλοι παίκτες δεν φέρονται εγωιστικά...»

With CHAMPIONSHIPS on the line... The Great Ones make unselfish WINNING plays. https://t.co/UKvr7nTFcA pic.twitter.com/OmJ0sUIcla

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 19, 2020