Οι «μπλαουγκράνα» ισοβαθμούσαν στην δεύτερη θέση της κατάταξης με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας ρεκόρ 22-6 πριν από τη διακοπή λόγω του κορονοϊού και ήταν σε απόσταση δύο νικών από την πρωτοπόρο Εφές.

Η EuroLeague ετοίμασε ένα «χορταστικό» βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές της Μπαρτσελόνα στη φετινή διοργάνωση.

