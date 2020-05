Αρμάνι: Έκανε πρόταση στον ταλαντούχο γκαρντ Ντάβιντε Μορέτι (pic & vid)

Οι Ιταλοί υλοποιούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν και προς αυτή την κατεύθυνση κατέθεσαν πρόταση στον ταλαντούχο γκαρντ (1μ.90), Ντάβιντε Μορέτι για 2+1 χρόνια.

Ο Μορέτι μέτρησε φέτος 13 πόντους με 38.3% στο τρίποντο, 2.3 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ στην τρίτη του σεζόν στο Τέξας Τεκ.

Olimpia Milano has offered Davide Moretti a multi-year deal (2+1), a source tells me and @AlessandroMagg4.

Milano expects a final answer soon.

Moretti’s other strong option is to return to Texas Tech for his senior year

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 17, 2020