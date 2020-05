«Ο Ντέιβις ήταν τέρας στη Ζάλγκιρις»! (vid)

Ο Ντέιβις έκανε θραύση με τη Ζάλγκιρις τη σεζόν 2018-19, μετρώντας 14.2 πόντους και 5.4 ριμπάουντ στους Λιθουανούς υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Το καλοκαίρι του 2019 εξαργύρωσε την εκπληκτική χρονιά του στο Κάουνας με τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα και η EuroLeague παρουσίασε τα highights εκείνης της χρονιάς.

How good was @Brandon_Davies0 during his final season with @bczalgiris

The definition of a monster

'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/ncVG8JAISP

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 17, 2020