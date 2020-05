Συλλυπητήρια από την Euroleague και τις ομάδες της στην ΤΣΣΚΑ (pics)

Ο Roman Abzhelilov άφησε την τελευταία του πνοή στα 44 του χρόνια, μετά από «μάχη» που έδωσε με τον κορονοϊό για 15 ημέρες.

Μία - μία οι αντίπαλες ομάδες της ΤΣΣΚΑ στο παρκέ, μεταξύ αυτών και η Χίμκι, στην οποία εργάστηκε για έξι σεζόν, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, μαζί και η Euroleague.

Euroleague Basketball extends its deepest condolences to the @cskabasket family on the passing of team doctor Roman Abzhelilov https://t.co/Vx7ZJEZxUW — Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 16, 2020

Olympiacos BC expresses its deepest condolences on the loss of the @cskabasket , Roman Abzhelilov. May he rest in peace. https://t.co/xWKWYM3L5s — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) May 16, 2020

Barça mourns the death of Roman. Rest in peace — Barça Basket (@FCBbasket) May 16, 2020

Our deepest condolences to CSKA family. Rest in peace. — UnicajaCB (@unicajaCB) May 16, 2020

Olimpia Milan Basketball Team is close to the friends of CSKA Moscow in this difficult day, and wishes to express its condolences to the team and to the family of Club's Doctor Roman Abzhelilov. #insieme@cskabasket pic.twitter.com/hy4GrRV5sl — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) May 16, 2020

May he Rest in peace — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) May 16, 2020

So sad

Big hug to all CSKA family — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 16, 2020

Сегодня после тяжелой болезни на 45-м году жизни скончался доктор национальной сборной России, ПБК ЦСКА, проработавший долгие годы и в нашем клубе, Роман Абжелилов / Former team doctor of our team that worked for CSKA passed away. Rest in peace. pic.twitter.com/YTfnCde6c5 — BC Khimki (@Khimkibasket) May 16, 2020