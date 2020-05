Ποιες ομαδάρες της EuroLeague θα μπορούσαν να σταθούν στο ΝΒΑ; (poll)

Δεκάδες ομάδες… ζουν και βασιλεύουν στην Euroleague από το 2000-01 και τον πρώτο τίτλο της διοργάνωσης που κρίθηκε σε σειρά πέντε αγώνων ανάμεσα στην Κίντερ Μπολόνια και την Τάου. Στο μεσοδιάστημα, η επέκταση του ΝΒΑ στην Ευρώπη ήταν ένα ζήτημα που έριχνε κατά καιρούς στο τραπέζι ο πρώην κομισάριος Ντέιβιντ Στερν, ο άνθρωπος που έκανε το άθλημα παγκόσμιο κι εκτόξευσε το ενδιαφέρον καθιερώνοντας τα Global Games κι ανοίγοντας την αγορά της Κίνας.

Η τελευταία σημείωση σε ό,τι έχει να κάνει με το ΝΒΑ και την πιθανότητα επέκτασης της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη πέρα από τον Ατλαντικό ήταν η ατάκα του Σακίλ Ο’ Νιλ που έβαλε στην εξίσωση το Λονδίνο. Ακόμα κι αν η ατάκα του Σακ στερείται… σοβαρότητας και αξιοπιστίας, εντούτοις το ζήτημα έχει να κάνει με το αν και κατά πόσον μια ομάδα top επιπέδου της EuroLeague θα μπορούσε να σταθεί επί παραδείγματι στην Ανατολική Περιφέρεια και να κάνει έναν αξιοπρεπή αριθμό νικών.

Το gazzetta.gr συγκέντρωσε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ομάδων και σας καλεί να ψηφίσετε εκείνες που θα μπορούσαν να σταθούν με αξιοπρέπεια στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Μπαρτσελόνα 2002-03

Big Three με Μποντιρόγκα, Γιασικεβίτσιους & Ναβάρο

Η Μπαρτσελόνα ήταν φόβος και τρόμος στην EuroLeague 2002-03, μολονότι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα παραδέχτηκε αρκετά χρόνια αργότερα πως «η σεζόν δεν ήταν καθόλου εύκολη για εμάς. Ζούσαμε με την πίεση, το Final 4 γινόταν στο Palau Sant Jordi και έπρεπε να πετύχουμε με κάθε τίμημα». Παρ' όλα αυτά, ο Γιασικεβίτσιους, ο Ναβάρο, ο Μποντιρόγκα, ο Φούτσκα και ο capitán Ροντρίγκο ντε λα Φουέντε πέτυχαν ό,τι δεν κατάφεραν παίκτες - θρύλοι όπως ο Σολοθάμπαλ, ο Σαν Επιφάνιο και ο Όντι Νόρις αρχής γενομένης από το 1984 και τον πρώτο χαμένο τελικό κόντρα στη Βίρτους Ρόμα, φέρνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Καταλονία! «Ήταν ο θρίαμβος μιας μαγικής παρέας, ικανής να ξεπεράσει τα όριά της και να διαλύσει κάθε αντίπαλο. Οι παίκτες του Πέσιτς ξόρκισαν τα φαντάσματα του παρελθόντος. Πολύ απλά, ο τίτλος δεν μπορούσε να φύγει από το Palau Sant Jordi! Είναι πολύ δύσκολο να βρεις ομάδα σαν αυτή την Μπάρτσα στην ιστορία της EuroLeague. Με τόσους παίκτες-κλειδιά κι έναν χαρισματικό ηγέτη όπως ο Μποντιρόγκα που πρόσφεραν στους "μπλαουγκράνα" αυτό που τους άξιζε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκαν τα τελευταία δευτερόλεπτα ώστε να κριθεί το αποτέλεσμα. Η Dream Team του Πέσιτς δεν είχε σκοπό να κάνει δύσκολη τη ζωή της» ήταν το σχόλιο του διευθυντή της «Mundo Deportivo», Σάντι Νόγια, με τίτλο «η Μπαρτσελόνα των νικητών, βασίλισσα της Ευρώπης».

Το ρόστερ: Νάτσο Ροντρίγκεθ, Γκρεγκόρ Φούτσκα, Πάτρικ Φέμερλινγκ, Θέσαρ Μπράβο, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ρομπέρτο Ντουένιας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ροντρίγκο ντε λα Φουέντε, Άντερσον Βαρεζάο, Ρέμον Βαν ντε Χάρε.

Προπονητής: Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Μακάμπι 2003-04

Το υπερηχητικό μπάσκετ της Μακάμπι στον τελικό

Στις 8 Απριλίου 2004 η αναμέτρηση της Μακάμπι με τη Ζάλγκιρις είχε χαρακτήρα τελικού αφού ο νικητής προκρινόταν στο Final 4. Οι Λιθουανοί πάλεψαν όσο μπορούσαν και λίγο έλειψε να πετύχουν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών ωστόσο ο Γκιέντριους Γκούστας αποδείχτηκε μοιραίος. Με το σκορ στο 91-94 υπέρ της Ζάλγκιρις, κέρδισε το πέμπτο φάουλ του Γιασικεβίτσιους, πήγε στη γραμμή των βολών, όμως βρήκε σίδερο και στις δυο προσπάθειές του! Οι γηπεδούχοι έμειναν ζωντανοί και στη φάση που ακολούθησε, ο Ντέρικ Σαρπ πέτυχε ένα τρίποντο από αυτά που λες ότι απλώς… δεν μπαίνουν. 94-94 και παράταση. Το momentum άλλαξε, οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν τη νίκη σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά παιχνίδια ever κι εν συνεχεία αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης με το εκκωφαντικό 118-74 επί της Σκίπερ στον τελικό. Οι παίκτες της Μακάμπι έκαναν την πιο ολοκληρωτική εμφάνιση σε τελικό, κάνοντας… φύλλο και φτερό τους Ιταλούς, σουτάροντας 28/38 δίποντα, 14/23 τρίποντα και μοιράζοντας 31 ασίστ.

Το ρόστερ: Ματσέο Μπαστόν, Ντέρικ Σαρπ, Νίκολα Βούιτσιτς, Άντονι Πάρκερ, Γκουρ Σέλεφ, Ταλ Μπουρστέιν, Γιοτάμ Χαλπερίν, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ντιον Τόμας, Ντέιβιντ Μπλου.

Προπονητής: Πίνι Γκέρσον

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2004-05

Η αρμάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς και το 53-1 πριν από το Final 4

Η πολεμική μηχανή του Ντούσαν Ίβκοβιτς με δυο Έλληνες στο ρόστερ της, τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Δήμο Ντικούδη, προκρίθηκε στο Final 4 του 2005 μετρώντας 42 σερί νίκες κι έχοντας όλη κι όλη μια ήττα μέσα στη χρονιά, εκείνη από την Μπαρτσελόνα στη Ρωσία! Τη σεζόν 2004-05, λοιπόν, η ΤΣΣΚΑ είχε ρεκόρ 53-1 στη ρωσική Superleague, το Κύπελλο και την Euroleague πριν από τον ημιτελικό με την Τάου, μετρώντας δύο σερί αποτυχίες σε Βαρκελώνη (2003) και Τελ ΑΒίβ (2004) ενώ η διεξαγωγή του Final 4 στη Μόσχα ήταν το μεγάλο κίνητρο των παικτών του Ντούντα. Παρ' όλα αυτά, οι Βάσκοι σόκαραν την μπασκετική Ευρώπη με τη νίκη τους επί της «ομάδας του στρατού» που έχασε και από τον Παναθηναϊκό στον μικρό τελικό! Ήταν ένα ασύλληπτο νούμερο, ένας αδιανόητος αριθμός νικών για οποιαδήποτε ομάδα, με την ΤΣΣΚΑ να «καταπίνει» τον έναν μετά τον άλλον τους αντιπάλους της εντός κι εκτός συνόρων πριν την… πατήσει στον ημιτελικό. «Αυτή η ομάδα δεν είχε προετοιμαστεί για ρεκόρ ή σερί νικών. Πολύ απλά, όλοι ξέρουν τους ρόλους τους και η ομάδα ξέρει πώς να κερδίζει. Δεν πρέπει να μας παρασύρουν όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι αλλιώς θα την πατήσουμε» δήλωνε… προφητικά ο Ίβκοβιτς.

Το ρόστερ: Θοδωρής Παπαλουκάς, Μάρκους Μπράουν, Σεργκέι Πανόφ, Ντέιβιντ Άντερσεν, J.R. Χόλντεν, Δήμος Ντικούδης, Ζακχάρ Πασούτιν, Σεργκέι Μόνια, Μάρτιν Μιούρσεπ, Αλεκσέι Σαβρασένκο, Νικίτα Κουρμπανόφ, Αντόνιο Γκρέιντζερ, Βασίλι Ζαβόριεφ.

Προπονητής: Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Τάου 2004-05

Η καλύτερη έκδοση στην ιστορία των Βάσκων

To μπασκετικό καμάρι των Βάσκων άρχισε ως Σάσκι Μπασκόνια, εξελίχτηκε σε Ταουγκρές, συνέχισε ως Τάου και Κάχα Λαμποράλ, το 2013 κυκλοφόρησε ως Λαμποράλ Κούτσα και τα τελευταία χρόνια επέστρεψε στις ρίζες ως Μπασκόνια. Παράλληλα, ο Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν, ο Αντρές Νοτσιόνι, ο Λουίς Σκόλα, ο Μίρζα Τελέτοβιτς και ο Τιάγκο Σπλίτερ είναι ορισμένοι μόνο από τους σούπερ σταρ που πέρασαν από τη Fernando Buesa Arena κι εν συνεχεία έκαναν καριέρα στο ΝΒΑ ωστόσο δεν κατάφεραν να κατακτήσουν τον τίτλο της Euroleague. Η Μπασκόνια συμμετείχε σε δυο τελικούς. Έναν κόντρα στη Βίρτους κι έναν στη Μόσχα το 2005, όταν κέρδισε στον ημιτελικό την ΤΣΣΚΑ όμως ηττήθηκε από μια ομάδα - θρύλο, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ των Γιασικεβίτσιους, Πάρκερ, Βούιτσιτς και Μπαστόν. Το 85-78 επί της ΤΣΣΚΑ ήταν ίσως μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των Final 4 καθώς οι Ρώσοι προκρίθηκαν στην τελική φάση με ρεκόρ 53-1! Εν τέλει η παρέα του Σκόλα, του Ματσιγιάουσκας και του Σπλίτερ υποκλίθηκε στο διαστημικό μπάσκετ της Μακάμπι…

Το ρόστερ: Λουίς Σκόλα, Πάμπλο Πριχιόνι, Τράβις Χάνσεν, Άρβιντας Ματσιγιάουσκας, Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν, Σέρχι Βιδάλ, Ρόμπερτ Κόνλεϊ, Νταβίντ Κορνέλ, Τιάγκο Σπλίτερ, Ρομπέρτο Γκαμπίνι, Άντριου Μπετς.

Προπονητής: Ντούσκο Ιβάνοβιτς.

Παναθηναϊκός 2008-09

«Το αριστούργημα του Βερολίνου»

Ο Παναθηναϊκός του Βερολίνου ήταν, για πολλούς η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών στην ιστορία της EuroLeague και η πληρέστερη που εμφάνισαν ποτέ οι «πράσινοι», κατακτώντας το triple crown. «Εκείνος ο Παναθηναϊκός ήταν αριστούργημα, κάτι εντυπωσιακό» είχε αναφέρει σχετικά στη συνέντευξη του στο gazzetta.gr ο Ντούσαν Κέτσμαν, προσθέτοντας: «Σκεφτείτε… Είχαμε τρεις σούπερ σταρ στα γκαρντ (Διαμαντίδης, Γιασικεβίτσιους, Σπανούλης) και ψηλούς όπως ο Πέκοβιτς, ο Μπατίστ, ο Φώτσης και ο Τσατσαρής! Τότε η ομάδα είχε πολλούς πρωτοκλασάτους παίκτες και η δουλειά του κόουτς Ομπράντοβιτς ήταν να τους κάνει όλους χαρούμενους με τους ρόλους και τα λεπτά συμμετοχής». Παρεμπιπτόντως, η ομάδα του 2009 έβγαλε 5 + 1 προπονητές: Τους Κέτσμαν, Γιασικεβίτσιους, Μπατίστ, Τσαρτσαρή, Χατζηβρέττα συν τον Φραγκίσκο Αλβέρτη που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, το 2014! Από κει και πέρα, ο Βασίλης Σπανούλης αναδείχθηκε MVP σε Final 4 για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ το «τριφύλλι» κατέκτησε τον τίτλο σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς στην ιστορία της EuroLeague, πραγματοποιώντας εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Επίσης, ήταν η χρονιά που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε πει «ποιος Παναθηναϊκός θα πάει στο Final 4;» μετά από τη νίκη επί της Πρόκομ στο ΟΑΚΑ.

Το ρόστερ: Φραγκίσκος Αλβέρτης, Ντούσαν Κέτσμαν, Βασίλης Σπανούλης, Στράτος Περπέρογλου, Μάικ Μπατίστ, Αντώνης Φώτσης, Νίκος Χατζηβρέττας, Ντρου Νίκολας, Κώστας Τσαρτσαρής, Δημήτρης Διαμαντίδης, Νίκολα Πέκοβιτς, Ντούσαν Σάκοτα, Γκιόργκι Σερμαντίνι, Δημήτρης Βεργίνης, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Προπονητής: Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ολυμπιακός 2009-10

Η σεζόν με Κλέιζα, Τσίλντρες, Παπαλουκά, Τεόντοσιτς, Σόφο και Μπέβερλι!

Η συμμετοχή στο Final 4 ήταν ο στόχος που ορίστηκε εξ αρχής για τον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη, από τη στιγμή που στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» εκείνης της σεζόν δέσποζαν παίκτες όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Τζος Τσίλντρες, ο Νίκολα Βούιτσιτς, ο Λίνας Κλέιζα και ο Μίλος Τεόντοσιτς! Οι Πειραιώτες ξεπέρασαν το εμπόδιο της Πρόκομ στα playoffs με 3-1 νίκες και ταξίδεψαν στο Παρίσι όπου αντιμετώπισαν την Παρτίζαν στον ημιτελικό, εκεί όπου χρειάστηκε το καλάθι του Τσίλντρες στο φινάλε της κανονικής διάρκειας προκειμένου να αποφευχθεί το κάζο απέναντι στα πιτσιρίκια του Βουγιόσεβιτς! Ο Αμερικανός πήδηξε ψηλά μετά από το άστοχο σουτ του Τεόντοσιτς, ισοφάρισε σε 67-67 κι έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να διεκδικήσει την πρόκριση στο έξτρα πεντάλεπτο, με τον εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, Παναγιώτη Αγγελόπουλο να εξηγεί πως «η Παρτίζαν είναι αθάνατη κι εμείς… αφάνατοι»! Παρ’ όλα αυτά, το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα αποδείχτηκε αξεπέραστο στον τελικό. Οι Καταλανοί του Τσάβι Πασκουάλ παρουσίασαν την καλύτερη ομάδα της σύγχρονης ιστορίας τους και μια από τις καλύτερες που έχουν εμφανιστεί σε Final 4, διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τον Ολυμπιακό που είχε στο πλευρό του 6.000 οπαδούς του.

Το ρόστερ: Θοδωρής Παπαλουκάς, Σκούνι Πεν, Τζος Τσίλντρες, Νίκολα Βούιτσιτς, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Γιάννης Μπουρούσης, Γιοτάμ Χαλπερίν, Λίνας Κλέιζα, Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, Πάτρικ Μπέβερλι, Μίλος Τεόντοσιτς, Σοφοκλής Σχορτσανίτης.

Προπονητής: Παναγιώτης Γιαννάκης.

Μπαρτσελόνα 2009-10

Η καλύτερη Μπαρτσελόνα ever

Στο ντοκιμαντέρ της EuroLeague «We will always have Paris» («Θα έχουμε πάντα το Παρίσι»), ο Τσάβι Πασκουάλ μαζί με τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο, τον τότε αρχηγό Ρότζερ Γκριμάου, τον Έραζεμ Λόρμπεκ, τον Βίκτορ Σάδα και τον Τζόρντι Τρίας, έκατσαν στο ίδιο τραπέζι και θυμήθηκαν τον θρίαμβο κόντρα στον Ολυμπιακό το 2010. Εκείνη η έκδοση της Μπαρτσελόνα έπαιξε τρομερό μπάσκετ ενώ ο Πασκουάλ έγινε ο νεότερος κόουτς που κατακτά την EuroLeague, σε ηλικία 38 ετών. Στο ρόστερ των Καταλανών δέσποζαν, επίσης ο Ρίκι Ρούμπιο, ο Μπονιφάσε ΕνΝτόνγκ, ο Πιτ Μάικλ, ο Τζιανλούκα Μπαζίλε και ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της διοργάνωσης, Φραν Βάσκεθ, παρουσιάζοντας ένα πανίσχυρο σύνολο που έφτασε ως την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του κλαμπ.

Το ρόστερ: Τζιανλούκα Μπαζίλε, Τζόρντι Τρίας, Ρίκι Ρούμπιο, Γιάκα Λάκοβιτς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Λούμπος Μπάρτον, Φραν Βάσκεθ, Μπονιφάσε ΕνΝτόνγκ, Τσάβι Ραμπασέδα, Τέρενς Μόρις, Βίκτορ Σάδα, Έραζεμ Λόρμπεκ, Πιτ Μάικλ, Ρότζερ Γκριμάου.

Προπονητής: Τσάβι Πασκουάλ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2011-12

Με Κιριλένκο, Τεόντοσιτς, Σισκάουσκας & Σβεντ στο ρόστερ

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας εκμεταλλεύτηκε το lock-out στο ΝΒΑ κι έπεισε τον Αντρέι Κιριλένκο να επαναπατριστεί έπειτα από 10 χρόνια ώστε να παίξει μπάσκετ στην ομάδα που τον ανέδειξε ενώ προερχόταν από ένα τρομερό Ευρωμπάσκετ (14.9 π., 6.1 ριμπ., 2.3 ασ.) όπου συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά! Το lock-out στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο εκείνης της σεζόν ωστόσο ο Κιριλένκο αποφάσισε να παρατείνει την παρουσία του στη Μόσχα, με τους Ρώσους να γίνονται αυτόματα το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague. H ΤΣΣΚΑ του Γιόνας Καζλάουσκας κινούνταν σε άλλα επίπεδα με τους Μίλος Τεόντοσιτς, Σβεντ, Σισκάουσκας, Χριάπα, Κιριλένκο και Κρστιτς στο ρόστερ, κάνοντας… σβηστά το 10/10 στη regular season. Η πρώτη ήττα της «ομάδας του στρατού» ήλθε στις 9 Φεβρουαρίου 2012 όταν η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 68-64 στο Top-16, σταματώντας το σερί της ΤΣΣΚΑ στο 13-0. Ακολούθησε ακόμη μια ήττα στα playoffs, όταν η Μπιλμπάο μείωσε σε 2-1 τη σειρά των προημιτελικών πριν φτάσουμε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Οι πανίσχυροι Ρώσοι του 19-2 σε όλη τη σεζόν υποκλίθηκαν στον Ολυμπιακό που ανέτρεψε διαφορά 19 πόντων και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από το 1997! «Ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη. Χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Ίσως είναι η χειρότερη ήττα της καριέρας μου» αρκέστηκε να σχολιάσει ο Κιριλένκο.

Το ρόστερ: Μίλος Τεόντοσιτς, Ντάριους Λαβρίνοβιτς, Ραμούνας Σισκάουσκας, Σάμι Μεχία, Νέναντ Κρστιτς, Αντρέι Κιριλένκο, Εβγκένι Βορόνοφ, Αντρέι Βοροντσέβιτς, Αλεξέι Σβεντ, Σάσα Καούν, Ντμίτρι Σοκόλοφ, Βίκτορ Χριάπα, Αντόν Πονκρασόφ, Νικίτα Κουρμπανόφ, Τζαμόντ Γκόρντον.

Προπονητής: Γιόνας Καζλάουσκας.

Ρεάλ Μαδρίτης 2013-'14

Η «Βασίλισσα» του Μίροτιτς και των Γιουλ, Ροντρίγκεθ

Το μεγάλο ερώτημα που… βασάνιζε εκείνη τη σεζόν τους φίλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleague ήταν το πότε θα ξεφούσκωνε η Ρεάλ Μαδρίτης που συνέχιζε με το γκάζι πατημένο από την προηγούμενη χρονιά και την κατάκτηση του τίτλου στην ACB κόντρα στην Μπαρτσελόνα! Οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο σκόραραν 88.9 πόντους στη regular season, κάνοντας το 10/10 κι αποτελώντας την ομάδα με την καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση. Στο παλμαρέ της «Βασίλισσας» που είχε στο ρόστερ της τον Γιάννη Μπουρούση προστέθηκαν μέσα στη σεζόν το Supercopa και το Copa del Rey, με τον Νίκολα Μίροτιτς να εξηγεί πως «η ομάδα διψάει για επιτυχίες. Θέλουμε να ανεβάζουμε συνεχώς τη διαφορά, ακόμα κι αν είμαστε μπροστά στο σκορ με δέκα πόντους! Θέλουμε όλο και περισσότερα! Δεν κατεβάζουμε ρυθμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό». Ο Ολυμπιακός έστειλε την προημιτελική σειρά σε Game 5 όπου οι Μαδριλένοι επικράτησαν με 83-69 και προκρίθηκαν στο Final 4 όπου… ισοπέδωσαν την Μπαρτσελόνα με το εκκωφαντικό 100-62, σημειώνοντας ρεκόρ στον ημιτελικό, ξεπερνώντας το +34 της Μπάρτσα επί της Μακάμπι το 1991 στο Παρίσι! Στον τελικό η Μακάμπι Τελ Αβίβ του Ντέιβιντ Μπλατ, του εκπληκτικού Ταϊρίς Ράις και του Σοφοκλή Σχορτσανίτη ολοκλήρωσε την υπέρβαση, κατέκτησε τον έκτο ευρωπαϊκό τίτλο της κι έριξε στο καναβάτσο τη «Βασίλισσα».

Το ρόστερ: Ρούντι Φερνάντεθ, Φελίπε Ρέγιες, Ντάνι Ντίεθ, Νίκολα Μίροτιτς, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Τζέισι Κάρολ, Τρεμέλ Ντάρντεν, Σέρχιο Γιουλ, Γιάννης Μπουρούσης, Μάρκους Σλότερ, Σαλάχ Μέζρι.

Προπονητής: Πάμπλο Λάσο.