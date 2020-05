ΤΣΣΚΑ: Όταν σήκωνε το 7ο στο... θρίλερ με τη Φενέρ! (vid)

Έναν εκ των κορυφαίων τελικών Euroleague στην ιστορία ζήσαμε το 2016.

Σαν σήμερα η ΤΣΣΚΑ επικρατούσε με 101-96 της Φενέρ στην παράταση και ανέβαινε για 7η φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Ο Χριάπα με καλάθι του μετά από επιθετικό ριμπάουντ έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, σε ένα ματς που ο Ντε Κολό είχε 22 και ο Τεόντοσιτς 19 για τους νικητές.

Για τους Τούρκους ο Μπόμπι Ντίξον είχε 17, ενώ ο Σλούκας μέτρησε 10.

A final that went down to the wire, but @cskabasket claimed its 7th title in OT!

'Lighting Up Series' I #OnThisDay I @endesa_basketlover pic.twitter.com/7Z9T7tYGRC

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 15, 2020