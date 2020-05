Ζενίτ: Οι καλύτερες στιγμές του Γκουστάβο Αγιόν στη φετινή EuroLeague! (vid)

Ο Μεξικανός σέντερ ήταν εκείνος που είχε την καλύτερη αξιολόγηση από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 14,3 μονάδες.

Επίσης ο Αγιόν αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 12,5 πόντους με 59,8% στα δίποντα, 5,9 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Δείτε το βίντεο που ετοίμασε η EuroLeague με τις καλύτερες στιγμές του

14.3 PIR average throughout the season, the highest for @zenitbasket @AyonGustavo has been a vital figure at his new club this season!

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 14, 2020