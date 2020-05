Ρίβερς: «Κάποιες ομάδες θα αναγκαστούν να διαλέξουν διοργάνωση»; (pic)

Τα πρωταθλήματα στην Ισπανία και το Ισραήλ θα συνεχιστούν, η Μακάμπι ξεκαθάρισε ότι εφόσον συμπίπτουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων, θα προτιμήσει την EuroLeague και ο Κέι Σι Ρίβερς ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter:

«Κάποια πρωταθλήματα επιλέγουν να συνεχίσουν, το ίδιο σκέφτεται να κάνει και η EuroLeague. Δηλαδή, κάποιες ομάδες της EuroLeague θα αναγκαστούν να αποφασίσουν σε ποια διοργάνωση θα πάρουν μέρος»;

With some domestic leagues picking back up and Euroleague considering doing the same. Will some EL teams be forced to make a decision on which competition to participate in??? #Euroleague #decisions #chaos

