Σαν σήμερα: Η Μπαρτσελόνα νικά τον Ολυμπιακό και κατακτά την Euroleague! (pics & vid)

Σε εκείνο τον αγώνα στο Παρίσι, ήταν η βραδιά του Χουάν Κάρλος Ναβάρο.

Ο «La Bomba» σκόραρε 21 πόντους στο καλάθι του Ολυμπιακού, ενώ είχε... βοηθό τον Πιτ Μάικλ, που μέτρησε 14 πόντους.

Οι «μπλαουγκράνα», με τον Τσάβι Πασκουάλ στο «τιμόνι», επιβλήθηκε των Πειραιωτών από το πρώτο δεκάλεπτο (28-19) και είχε τον έλεγχο σε όλο τον αγώνα.

Για τους «ερυθρόλευκους» του Παναγιώτη Γιαννάκη ξεχώρισαν τότε οι Τζος Τσίλντρες (15π.), Λίνας Κλέιζα (13π.), Θοδωρής Παπαλουκάς (12π.) και Μίλος Τεόντοσιτς (10π.).

Η Euroleague θυμήθηκε εκείνη την βραδιά...

A night in Paris @FCBbasket will never forget

'Lighting Up Series' I #OnThisDay I @basketlover pic.twitter.com/h5zDjlyT3j

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) May 9, 2020