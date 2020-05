Ο Γερμανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε σε 28 ματς της φετινής EuroLeague και μέτρησε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,1 λάθος ανά 22:20 λεπτά συμμετοχής.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο που ετοίμασε για εκείνον η EuroLeague.

Rate @jumbo_jo7's first season out of 10 with @cskabasket?



'Energy Moves' I @ENEOSMotorOils I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/ch1DfoSeYn

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) May 4, 2020