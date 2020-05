Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού έγραψε ένα αινιγματικό tweet, δίχως να κατονομάζει σε ποιον αναφέρεται.

Τόνισε, λοιπόν πως «πως το πραγματικό τεστ ενώ ηγέτη είναι το πόσο καλά λειτουργεί σε μια κρίση…».

Ο Τόμας μέτρησε φέτος 13.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28 συμμετοχές ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους» για ακόμα έναν χρόνο.

The true test of leadership is how well you function in a crisis

