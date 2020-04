EuroLeague: Οι λόγοι που ο Γιουλ μπήκε στην ομάδα της δεκαετίας (vid)

Ο Γιουλ έχει κατακτήσει δυο φορές την EuroLeague (2015, 2018), αναδείχτηκε MVP το 2017, υπήρξε μέλος των All-EuroLeague First Team (2017) και All-EuroLeague Second Team (2011) ενώ εδώ και λίγες μέρες αποτελεί μέλος της κορυφαίας ομάδας της δεκαετίας 2010-20.

Έτσι, λοιπόν η EuroLeague παρουσίασε ένα special video με τις καλύτερες στιγμές του Ισπανού γκαρντ φέτος.

A decade at the top and still going strong, check out some of @23Llull's plays this season!

