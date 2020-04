Χίμκι: Έτσι έγινε ο Γιόβιτς ο πιο εύστοχος στα τρίποντα στην EuroLeague (vid)

Ο Σέρβος γκαρντ μετρούσε 53,1% ποσοστό ευστοχίας έχοντας 23/47 τρίποντα αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Μπόρισα Σίμανιτς με 51,6% (16/31) και στην 3η θέση τον Σέιν Λάρκιν με 50,8% (88/173).

Η EuroLeague ετοίμασε ένα βίντεο για τον Γιόβιτς όσον αφορά την ευστοχία του έξω από τα 6.75 μέτρα, ο οποίος είχε επίσης φέτος 7,6 πόντους και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο.

With a 53.1% from deep, enjoy some of Stefan Jovic's best treys

