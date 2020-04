Ταβάρες: «Σβήνει» φώτα και καρφώνει σαν να μην έχει αντίπαλο! (vid)

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν και πάλι η «κολόνα» της ομάδας και εκείνος που «γέμιζε» τις δύο ρακέτες με την επιβλητική παρουσία του.

Στα 28 ματς που αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν μέχρι τη διακοπή της EuroLeague μέτρησε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 2,2 τάπες ανά 22:55 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε το βίντεο της διοργάνωσης με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του.

There's never a bad time to watch some of @waltertavares22's best plays from another brilliant season!



‘Energy moves' | @ENEOSMotorOils | #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/97nGVTx99Y

— Turkish Airlines EuroLeague ( ) (@EuroLeague) April 25, 2020