EuroLeague: Ως τις 24 Μαΐου η απόφαση για επανέναρξη ή οριστικό τέλος!

Από τις 12 Μαρτίου, όταν δηλαδή ανεστάλη η αγωνιστική δραστηριότητα εν μέσω κορονοϊού, η EuroLeague Basketball έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή στη δράση όταν οι συνθήκες το επιστρέψουν.

Αρχικώς, ο Τζόρντι Μπερτομέου έθεσε ως αρχική ημερομηνία τις 11 Απριλίου ενώ κατόπιν της τηλεδιάσκεψης μεταξύ των 11 ομάδων με εγγυημένο συμβόλαιο, η αγωνιστική δραστηριότητα ανεστάλη μέχρι νεοτέρας.

Εξ αρχής, τέθηκε ως προτεραιότητα οι ομάδες να ακολουθήσουν το υπάρχον φορμάτ, ήτοι να δώσουν τα έξι παιχνίδια που απομένουν ως το τέλος της regular season κι εν συνεχεία να συμμετάσχουν στα playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final 4 ενώ ο επιχειρησιακός διευθυντής Έντουαρντ Σκοτ αποκάλυψε ότι υπάρχει σκέψη να διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια σε μια πόλη.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με το μέλλον της εφετινής EuroLeague, αν δηλαδή αποφασιστεί να συνεχιστεί ή να διακοπεί οριστικά θα πρέπει να παρθεί ως τις 24 Μαΐου όπως αποκάλυψε ο ιστορικός πρόεδρος της Μακάμπι, Σιμόν Μιζράχι έπειτα από τη σημερινή (23/4) τηλεδιάσκεψη μεταξύ των ομάδων και των επικεφαλής της διοργάνωσης.

Maccabi Tel Aviv's Chairman Shimon Mizrahi told @sport5il: "The final deadline to make a decision about a possible @EuroLeague return is May 24th"

