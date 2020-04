«Οι ομάδες της Euroleague πληρώνουν το 80% ή 85% των συμβολαίων των παικτών» (pic)

Τα ματς της Euroleague έχουν αναβληθεί λόγω κορονοϊού και όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις των διοργανωτών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Sportando που επικαλείται κάποιες πηγές από την ELPA (Ένωση Παικτών), οι ομάδες ήρθαν σε συμφωνία για να πληρώσουν το 80% στα συμβόλαια των παικτών αν η σεζόν διακοπεί οριστικά, ενώ θα καταβάλουν το 85% εφόσον συνεχιστεί η διοργάνωση. Το 85% ισχύει και σε περίπτωση που πάμε σε Final 8.

O πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, Τζόρντι Μπερτομέου είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου ότι θα ενημερώσει τον κόσμο για το μέλλον της διοργάνωσης τον Μάϊο.

