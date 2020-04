«Καμία συζήτηση της Φενέρ με τον Ομπράντοβιτς για το συμβόλαιο του»

Ενώ χθες οι Τούρκοι έγραψαν για συμφωνία του Ομπράντοβιτς με την Φένερμπαχτσε για νέο συμβόλαιο, σήμερα τα δεδομένα αλλάζουν και πάλι και σύμφωνα με δημοσιογράφο του sportando καμία πρόταση δεν έχει γίνει τουλάχιστον ακόμα.

Τα πράγματα είναι ρευστά και τα δημοσιεύματα πολλά και μένει να δούμε αν τελικά οι δύο πλευρές θα έχουν μια νέα συμφωνία στο μέλλον, κάτι που θα κρίνει πολλά στην τούρκικη ομάδα.

Fenerbahce has not made any contract extension offer (at least for now) to coach Zeljko Obradovic, I am told.

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 22, 2020