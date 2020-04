Μπασκόνια: Η φωτογραφία για το break πρόκρισης κόντρα στον Παναθηναϊκό! (pic)

Σαν σήμερα η Μπασκόνια (Λαμποράλ Κούτσα τότε) έφευγε με break από το ΟΑΚΑ (75-84) και προκρινόταν στο Final 4 της Euroleague του 2016.

Οι Βάσκοι δεν ξέχασαν εκείνη τη σπουδαία στιγμή τους και πόσταραν φωτογραφία στα social media. Φυσικά στη φωτογραφία είναι και οι πρωταγωνιστές Μάικ Τζέιμς και Γιάννης Μπουρούσης.

Ο Άνταμς ήταν πρώτος σκόρερ με 24, ο Τζέιμς είχε 20 και ο Έλληνας σέντερ 9. Από την 13 με 8 ριμπάουντ μέτρησε ο Ραντούλιτσα.

On this day in 2016...#GoazenBaskonia pic.twitter.com/nrBmWQiQ5c

— Saski Baskonia (@Baskonia) April 19, 2020