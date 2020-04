Μακάμπι: «Παγώνουν» τα συμβόλαια όλων των παικτών! (pic)

Η EuroLeague ανακοίνωσε την αναστολή της αγωνιστικής δραστηριότητας στις 12 Μαρτίου ενώ πρόθεση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι η σεζόν να ολοκληρωθεί στα παρκέ.

Στο μεταξύ, ο Σιμόν Μιζράχι ανακοίνωσε μέσω επιστολής στους παίκτες ότι «παγώνουν» τα συμβόλαια μέχρι να βρεθεί λύση ανάμεσα στην EuroLeague και την Ένωση Παικτών όσον αφορά τις περικοπές που θα υπάρξουν.

Maccabi Tel Aviv's Chairman Shimon Mizrahi sent a letter to all players and announced that contracts are suspended until an agreement is reached between the Euroleague and the ELPA

